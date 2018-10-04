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Fransız siyaset bilimci Jabbour: Erdoğan istediği her şeyi elde etti

Fransız siyaset bilimci Jabbour, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'de Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı görüşmeyi değerlendirerek, 'Erdoğan istediği her şeyi elde etti' yorumunda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini değerlendiren Türkiye ve Ortadoğu uzmanı Fransız siyaset bilimci Jana Jabbour, "Ziyareti başarılı kabul edebiliriz, zira koyulan tüm hedeflere ulaşıldı. İlk hedef ekonomiye yönelikti. Cumhurbaşkanı, Almanya'yla gerilimi azaltmak ve ilişkileri iyileştirmek istiyordu.

Almanya, Türkiye'nin Avrupa'daki 3. büyük ticari partneri ve bu nedenle Almanya'ya ihracat Türk ekonomisinin kalkınması için belirleyici bir role sahip. Bu hedefe ulaşıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sputnik)

 

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