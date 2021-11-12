Fransız siyasetçiden insanlık dışı cevap! ''Donarak ölmelerinde'' sakınca görmedi

AA 12 Kasım 2021 Cuma 12:51 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 12:51

Fransa'da BFM TV'deki, Belarus-Polonya göçmen krizine ilişkin programa konuk olan Odoul, Avrupa'nın asıl görevinin öncelikle Avrupalıları korumak olduğunu söyledi.

Programda "Bu sınırı kesinlikle açmamalıyız, birçoğu potansiyel tehlikeli olan bu göçmenleri kesinlikle almamalıyız." ifadesini kullanan Odoul, Fransız gazeteci Olivier Truchot'un "Dikenli tellerin ardında donarak ölmelerine izin mi verelim?" sorusuna ise "Evet elbette yani kesinlikle evet" cevabını verdi.

Gazetecinin şaşırarak üst üste "Yani donarak ölüme mi terk edelim?" sorusuna Odoul, "Aksi durumda Avrupa'nın bir göçmen istilasıyla karşı karşıya kalacağı" sözleriyle kendini savundu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Truchot, Odoul'a tekrar, "(Sorumu) cevaplayın Julien Odoul. 'Elbette onları donarak ölüme terk etmeliyiz' mi dedin?" sorusunu yöneltti.

Diğer konukların da rahatsız olduğunu gören Odoul, bu sefer ifadesini değiştirerek "Hayır, soğuktan ölmelerine izin vermiyoruz, onları fiilen Avrupa sınırlarının dışında bırakıyoruz." dedi.

Fransız politikacının ifadeleri, ülkedeki diğer birçok programda da tartışma konusu oldu.

Aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birliğin (RN) üyesi Julien Odoul, Ekim 2019'da da Bourgogne-Franche-Compte'deki yerel bölge konseyine, okul gezisindeki öğrencilerle gelen başörtülü refakatçi bir annenin dışarı atılmasını istemişti.

- BELARUS-POLONYA GÖÇMEN KRİZİ

Belarus'ta aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu binlerce kişi, Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek için iki ülke arasındaki sınırında bekleyişlerini sürdürüyor.

Polonya, AB, NATO ve diğer batılı ülkeler Belarus'u Orta Doğu ve Afrika'dan başkent Minsk'e uçaklarla gelenleri bilinçli olarak sınırlarına yönlendirmekle suçlamıştı.

AB liderleri Belarus'a yaptırım tehdidinde bulunmuş, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ise ülkesine yönelik herhangi bir yaptırım durumunda Avrupa'ya giden gazı kesme tehdidinde bulunmuştu.

