Fransız siyasetçilerden Macron'a İsrail çağrısı

AA 12 Mayıs 2021 Çarşamba 03:48 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 03:48

Fransa'da siyasetçi, akademisyen ve gazeteciden oluşan 47 kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılara ilişkin eyleme geçme çağrısında bulundu.

Fransız Mediapart internet sitesinde, 47 milletvekili, senatör, akademisyen, gazetecinin Macron'a yazdığı açık mektup yayımlandı.

Kudüs'te bir aydır gerilimin yaşandığı ve bunun sürmesi halinde bölge ve dünya barışının tehlikeye gireceği ifade edilen mektupta, her şeyin İsrail polisinin ramazan ayı başında Şam Kapısı'ndan girişe izin vermemesi ve yüzlerce aşırı sağcı Yahudi militan ile Ortodoksların "Araplara ölüm" çığlığıyla şiddet uygulamasıyla başladığı belirtildi.

"2 yıl içinde 4 erken seçimi kaybeden İsrail Başbakanı (Binyamin Netanyahu) iktidarını kurtarmak için ne kadar ileri gitmeye hazır?" sorusu yöneltilen mektupta, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ve Avrupa diplomasinin temel aktörü olmak isteyen Fransa'nın sessiz kalmaya devam etmesini ve daha kötüsü saldırganları ile saldırıya maruz kalanları karşı karşıya getirmesini hiç kimse anlayamaz." değerlendirmesinde bulunuldu.



Konuya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden, birçok Avrupalı lider ile Arap ülkesinin açıklama yaptığını ancak Macron'un sessiz kaldığı belirtilen mektupta, Netanyahu'dan "provokasyonlara" son vermesini, İsrail Yüksek Mahkemesinden uluslararası hukuka saygı göstermesini, BMGK'dan ise kararlarını uygulaması için gerekli her türlü eylem ve yaptırımları düşünmesini istemesi yönünde Macron'a çağrıda bulunuldu.

- Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk 32 Filistinli şehit oldu, 220 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 3 İsraillinin öldüğünü, 45 kişinin yaralandığını bildirdi.