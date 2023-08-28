Fransız sözcüden tuhaf açıklama: ''Abaya'' politik bir saldırı aracı olarak kullanılıyor

Veran, Fransız televizyon kanalı BFMTV'de yaptığı açıklamada, Fransız okullarının laik olduğunu ve laik kalacağını söyledi.

Abayanın başkalarına kendi dinini empoze etme ve politik bir saldırı aracı olduğunu savunan Veran, "Her zaman çok açık olduk. Okullar laikliğin mabedidir." ifadesini kullandı.

Veran, başı açık kadınlar için de moda biçimi olarak kabul edilen abayayı dini sembol olarak değerlendirerek, sınıflarda gösterişli kıyafetleri giymeyi doğru bulmadığını aktardı.

Fransız Hükümet Sözcüsü, internet fenomenlerinin abaya ve benzeri uzun elbiseleri dini propaganda malzemesi yapmak için kullandığını savunarak "Sosyal ağlar üzerinden gösterişli kıyafetlerle okula gidin diyorsanız, siyaset yapıyorsunuz, din propagandası yapıyorsunuz." diye konuştu.

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini, okulların yönetimlerine bu kıyafetle kimseyi almamaları yönünde talimat vereceğini açıklaması ülkede tepkilere yol açmıştı.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkan Yardımcısı Abdallah Zekri de Bakan Attal'ın böyle bir karardan önce dini otoritelerden görüş aldığını umduğunu belirterek, "Abaya, dini bir kıyafet değil, bir moda biçimidir. Mağazalara gittiğinizde uzun ve bol bir elbise olan abayayı görürsünüz. Dinle ilgisi olan bir kıyafet değil." ifadelerini kullanmıştı.

- ABAYA, BAKANLIK RAPORUNA DA GİRDİ



Fransa'da Eğitim Bakanlığı, okullarda laiklik ihlallerinin arttığına ilişkin raporun basın bültenini geçen hafta paylaşmıştı.

Metinde son yıllarda kız ve erkek öğrencilerin okullarda abaya, tunik ve entariye benzer kıyafetler giymesiyle "laiklik ihlallerinin yüzde 150 arttığı" iddia edilmişti.

Bakanlık, bu durumu okullarda dini sembolleri yasaklayan, 2004'te yürürlüğe giren laiklik yasasına aykırı bulmuştu.

Fransa'da yayın yapan l'Opinion gazetesi, geçen yıl yayımladığı makalede öğrencilerin "İslami kıyafet" tercihindeki artışı bir çeşit "salgın hastalık" olarak nitelemişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, herhangi bir "salgın hastalık" durumunun "önlem almayı" gerektirdiğine işaret ederek, eski Eğitim Bakanı Pap Ndiaye'ye "Cumhuriyet yasalarına saygı gösterilmeyen tüm durumlara büyük bir açıklıkla karşılık verilmesi" talimatını iletmişti.

- FRANSA'DA ABAYA VE LAİKLİK KONUSU



Halihazırda ilk ve ortaokullarda başörtüsü takmanın yasak olduğu Fransa'da kızların giydiği ve "abaya" diye adlandırılan uzun elbise dini simge olarak değerlendiriliyor.

Fransa, 1905 laiklik yasasıyla din ve devlet işlerini ayırma yoluna gitti. Ekim 1989'da 3 ortaokul öğrencisi, başörtülerini çıkarmayı reddettikleri için okuldan atıldı. Bu olay "Creil başörtüsü meseleleri" olarak ülkenin siyasi literatürüne girdi.

Danıştay ise 27 Kasım 1989'da öğrencilerin dini aidiyetlerini ortaya koyan simgeler taşımalarının laikliğe aykırı olmadığına karar verdi.

Başörtüsü meselesi, uzun yıllardır ülkede tartışılan konu haline gelirken 2004'te ilk ve orta dereceli tüm kamu okullarında dini simgelerin kullanımı yasaklandı. Adı geçen dini simgeler, "başörtüsünü" de kapsarken bu yasak, özellikle başörtü takan Müslüman kızları ve sarık takan Sih erkekleri etkiledi.

Fransa'da 2015'te uzun siyah etek giyen 15 yaşındaki kızın okula alınmaması, ülkede gündem olmuştu.