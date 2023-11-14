Fransız sunucudan skandal! Filistin'i destekleyen gazeteciyi azarladı

CNews kanalındaki bir canlı yayın programının sosyal medyada yayınlanan kamera arkası görüntülerinde, Praud'un yayına katılan bir gazeteciye "Yayımda Filistinlileri savunmayı bırakabilirsen iyi olur." dediği duyuluyor.

Praud, söz konusu gazetecinin "Filistinlileri anladığını söylediğini" belirterek, "Filistinlilerin, İsrail'i yok etmek istediğini" iddia etti.

Filistin halkını savunmadığını belirten gazeteci, Praud'un Filistin halkına yönelik suçlamalarını kabul etmeyerek, sunucunun tavrına tepki gösterdi.

Bir diğer kadın gazeteci ise meslektaşını savunarak, "(Filistinlileri) anladığını söylemedi, (bölgedeki) durumu anlattı." dedi.

PRAUD'UN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI



Tepkiye neden olan söz konusu kayıtlar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Herkes gerçek yüzlerini görüyor artık" değerlendirmesini yaparken, bir diğer kullanıcı da "Bu ne şimdi yine ?" diyerek, Praud'un bir gazetecinin davranması gerektiğinin aksine hareket ettiğini savundu.

Başka bir kullanıcı da durumu "utanç verici" olarak niteledi.