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Dünya

Fransız vekilin Türkiye hazımsızlığı! Yardımlarla ilgili küstah paylaşım

Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle Fransa'ya gönderdiği tıbbi yardımları hazmedemeyen aşırı solcu partinin lideri Jean Luc Melenchon kompleks yaptı. Resmi twitter hesabından 'Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi.' diyen Melenchon küstah bir ifadeyle 'Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?' dedi. Bu paylaşım sonrası yüzlerce kişi Türkiye'ye destek çıktı.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 08:29 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:46
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Fransa'da aşırı solcu partisinin lideri Jean Luc Melenchon, Türkiye'den koronavirüs yardımı kabul eden Fransız hükümetine ağır eleştiriler yöneltti.

Melenchon, Twitter üzerinden yaptığı küstah paylaşımda, "Türkiye Fransa'ya 40 bin tıbbi maske ve bin koruyucu önlük verdi. Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?" ifadelerini kullandı.

KÜSTAH PAYLAŞIMA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Binlerce etkileşim alan ileti, sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara yol açtı. Yorumlarda milletvekili Melenchon'a tepkiler yağarken, Türkiye'ye teşekkür mesajları paylaşıldı.

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