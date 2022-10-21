Fransız yargısından emsal karar: köpekleri 2 kişiye saldıran adama 8 ay hapis cezası aldı

France Bleu'nün haberine göre, 5 buldog sahibi şahıs, Sarth kentinde ağustosta 3 köpeğinin 15 yaşındaki bir kız çocuğu ile köpekleri uzaklaştırmak isteyen bir kişiyi birçok yerinden ısırdığı olay nedeniyle mahkemeye çıktı.

Mans Islah Mahkemesi yargıcı, umursamaz ve agresif tavırlar sergileyen köpek sahibine, 6'sı elektronik kelepçeye bağlı ev hapsi olmak üzere toplam 8 ay hapis cezası verdi.

Şahsın ayrıca 5 yıl boyunca herhangi bir hayvanı sahiplenmesine yasak konulurken 5 köpeği uyutuldu.

- OLAY

Sarthe kentinde arkadaşıyla scooter ile gezen 15 yaşındaki kız çocuğu 3 buldogun saldırısına uğramış, köpekler genç kızı kafası dahil en az 15 yerinden ciddi şekilde yaralamıştı.

Kızı kurtarmaya gelen 47 yaşındaki başka bir adam da aynı köpekler tarafından birçok yerinden ısırılmıştı.

Mağdurların avukatları, köpeklerin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.