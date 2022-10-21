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  • Fransız yargısından emsal karar: köpekleri 2 kişiye saldıran adama 8 ay hapis cezası aldı
Dünya

Fransız yargısından emsal karar: köpekleri 2 kişiye saldıran adama 8 ay hapis cezası aldı

Fransa'da köpekleri 2 kişiye saldıran adam yargılandığı davada, 6 ayı elektronik kelepçeli ev hapsi olmak üzere toplamda 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA21 Ekim 2022 Cuma 12:44 - Güncelleme:
Fransız yargısından emsal karar: köpekleri 2 kişiye saldıran adama 8 ay hapis cezası aldı
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France Bleu'nün haberine göre, 5 buldog sahibi şahıs, Sarth kentinde ağustosta 3 köpeğinin 15 yaşındaki bir kız çocuğu ile köpekleri uzaklaştırmak isteyen bir kişiyi birçok yerinden ısırdığı olay nedeniyle mahkemeye çıktı.

Mans Islah Mahkemesi yargıcı, umursamaz ve agresif tavırlar sergileyen köpek sahibine, 6'sı elektronik kelepçeye bağlı ev hapsi olmak üzere toplam 8 ay hapis cezası verdi.

Şahsın ayrıca 5 yıl boyunca herhangi bir hayvanı sahiplenmesine yasak konulurken 5 köpeği uyutuldu.

- OLAY

Sarthe kentinde arkadaşıyla scooter ile gezen 15 yaşındaki kız çocuğu 3 buldogun saldırısına uğramış, köpekler genç kızı kafası dahil en az 15 yerinden ciddi şekilde yaralamıştı.

Kızı kurtarmaya gelen 47 yaşındaki başka bir adam da aynı köpekler tarafından birçok yerinden ısırılmıştı.

Mağdurların avukatları, köpeklerin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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