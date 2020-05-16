AA 16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:43 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:43

Fransız kültürünün yurt dışında tanıtımına ilişkin çalışmalar yapan Fransa Enstitüsü'nün Türkçe sosyal medya hesabında Grange'nin videolu mesajı paylaşıldı.

Grange, "Paris'te eve kapanmadan hemen önce Türkiye'deydim ve Ankara'da her yerde maske arıyordum çünkü Paris'te hiç kalmamıştı. Maskelerimi ve jelimi aldım, sonra Paris'e gelir gelmez sınırlar kapatıldı. Ankara'da kaldığım günlere dair çok iyi anılarım var." diye konuştu.

Türk okurları tarafından çok iyi ağırlandığını vurgulayan Grange, "İçtenlikle söylüyorum, Türkiye'yi düşündüğümde melankolik oluyorum. Çok yakında geri geleceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Grange, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Paris'te eve kapandığı dönemde yeni romanının 300 sayfasını yazdığını söyledi.

Fransız yazar, mart ayında Fransa Enstitüsü organizasyonu ile Ankara Kitap Fuarı için başkente gelmişti.

