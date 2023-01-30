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Dünya

AP 'Fransız'ı hakaret saydı, diplomatik kriz çıktı

ABD merkezli haber ajansı The Associated Press (AP), gazeteciler için hazırladığı kılavuzda 'Fransızlar' kelimesini, küçümseyici bir ifade olarak tanımladı ve kullanılmamasını tavsiye etti. Açıklamaya gelen tepkiler sonrası özür dileyerek ifadeyi kılavuzdan kaldırdı.

TRT Haber30 Ocak 2023 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
AP 'Fransız'ı hakaret saydı, diplomatik kriz çıktı
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Associated Press'in yazım kılavuz kitabı, gazeteciler için İngilizce dilinin kullanımına ilişkin en yetkili kılavuzlardan biri olarak kabul ediliyor.

2022 baskısı, büyük harf kullanımı, noktalama işaretleri, imla ve jargonla ilgili 640 sayfalık içeriklerden oluşuyor.

Kılavuz kitabı, AP'nin Twitter aracılığıyla düzenli olarak yeni tavsiyeler yayınlamasıyla sürekli olarak güncelleniyor.

Perşembe günü yayınlanan bir tweet ise ajans ile Fransa arasında krize yol açtı.

AP Stil Rehberi'ne ait sosyal medya hesabından gazetecilere "the" takısıyla "the disabled (engelliler), the poor (fakirler), the French (Fransızlar)" gibi genellemeler kullanmamaları tavsiye edildi.

"Bunun yerine, akıl hastalığı olan insanlar gibi ifadeler kullanın. Bu açıklamaları yalnızca açıkça alakalı olduğunda kullanın" denildi.

"ABD FRANSIZLIK BÜYÜKELÇİLİĞİ"

Listede 'Fransızlar'ın yer alması ortalığı karıştırdı.

Yazar Sarah Haider , "Fransızlardan biri olarak kabul edilmek kadar insanlıktan çıkarıcı hiçbir şey yoktur" diye şaka yaptı.

Bunun üzerine Fransa'nın ABD Büyükelçiliği tepki olarak sosyal medya hesabındaki ismi "ABD Fransızlık Büyükelçiliği" olarak değiştirdi.

Büyükelçilik sözcüsü Pascal Confavreux "Fransızlar ifadesinin alternatifi ne olabilir merak ediyoruz açıkçası," dedi.

AP'nin ilk paylaşımı 20 milyondan fazla görüntülenirken 18 bin kişi tarafından paylaşıldı.

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