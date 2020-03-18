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Dünya

Fransızlar sokağa çıkma yasağına yüzde 95 oranında uydu

Fransa'da halkın yüzde 95'inin korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağına uyduğu bildirildi.

IHA18 Mart 2020 Çarşamba 16:15 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:22
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Fransa İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağına halkın büyük çoğunluğunun uyduğunu açıkladı. Bakanlık ilk gün ihlallerin olduğunu fakat şu anda yüzde 95 oranında bu yasağa uyulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Macron tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağını uygulamak için polis ve asker sokağa indi, güvenlik güçleri seferber edildi. Yetkililer, Fransızların evden zorunlu olmadıkça çıkmamaları konusunda her fırsatta uyarılarda bulunuyor. Yetkililer, halkın sokağa her çıkmak istediklerinde bağlı oldukları valiliklerin internet sitesinden gerekli belgeleri doldurmaları ve sertifika oluşturmaları gerektiğini ifade etti. Sertifikada kişinin gideceği yeri bildirmesi zorunlu tutulduğunu sözlerine ekleyen yetkililer, belgenin her çıkışta alınması zorunluluğunun caydırıcı bir etken olarak görüldüğünü açıkladı. Yasağın etkili olduğunu bildiren yetkililer, cadde ve tren istasyonlarının alışılmışın dışında boş olduğunu bildirdi.

Vatandaşların izin belgesi alabilmesi için beyanlarında gitmek istediği yerler arasında market, eczane ve akaryakıt istasyonları gibi hayati önem taşıyan yerlerin olması gerekiyor.

Öte yandan evcil hayvanı olanların ise kendi binasının çevresine dolaşmasına izin veriliyor. Ayrıca işe gitmek zorunda olanlar da bu sertifikayı almak zorunda.

Fransa’da toplam korona virüsü vak’ası 7 bin 730’a ulaştı, bu vak’aların 175’i hayatını kaybetti.

Korona haberi sunuyordu... Canlı yayında bayıldı

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