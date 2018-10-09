Fransızların yüzde 81'ine göre en ideal köy hayatı oldu

Fransa'da yapılan bir anketin sonucuna göre, Fransızların çoğunluğu köy hayatını "en ideal hayat" olarak görüyor.

Fransa Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından "Familles rurales" adlı dernek ve France Info radyosu için yapılan anketin sonuçları yayımlandı.

Ankete göre, Fransızların yüzde 81'i köy hayatının ideal bir yaşam olduğunu düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 19'u yaşam ve iş yeri olarak şehir hayatını seçerken, sadece yüzde 5'lik bir oran köy hayatından uzaklaşmak istediğini ifade etti.

Buna rağmen Fransızlar, kamu hizmetleri, iş ve ulaşım imkanlarının eksikliği nedeniyle köy hayatının "yaşamak için bir engel teşkil ettiğini" savundu.

Ankette, Fransızların yüzde 46'sı köy hayatının sosyoekonomik sorunları beraberinde getirdiği belirtilirken, köy hayatını yaşayanların yüzde 62'si köyde yaşamanın "kaliteli bir hayat şekli" olarak nitelendirdiği kaydedildi.