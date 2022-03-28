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Dünya

Frizya Bayrağı 2022 tatbikatı başladı! 30 savaş kullanılacak

NATO'nun hava savunma harbine yönelik 'Frizya Bayrağı 2022' tatbikatı, Hollanda'nın kuzeyindeki Leeuwarden Hava Üssü'nde başladı.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 14:45 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 14:45
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Leeuwarden F-35 Hava Üssü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Frizya Bayrağı 2022"nin ağırlıklı olarak Hollanda hava sahası ve kısmen Danimarka hava sahasında gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklamada; ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da yer aldığı NATO üyesi ülkelerden 30 savaş uçağının Leeuwarden Üssü'nde bir araya geldiği ifade edildi.

Tatbikatta; F-35, F-18, F-16 uçaklarının yanı sıra "AH-64 Apache", "AS532U2 Cougar" tipi helikopterler, SA-6 ve SA-8 hava savunma füze sistemleri kullanılacağı kaydedildi.

Frizya Bayrağı 2022'nin NATO'nun her yıl Hollanda'da yapılan planlı hava harbi tatbikatından biri olduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna'daki mevcut durumla tatbikatın ilişkili olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Tatbikata ev sahipliği yapan Hollanda Leeuwarden Hava Üssü Komutanı Johan Van Deventer, yerel medyada tatbikatla ilgili açıklamasında, "Her zaman tatbikat yapıyoruz ve tansiyonun yükselmesi ihtimalinde de hazır durumda bulunmalıyız." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 1000 personelin görev aldığı tatbikat, 8 Nisan'a kadar sürecek.

  • NATO
  • Frizya Bayrağı 2022
  • tatbikat
  • F-35

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