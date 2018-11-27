FSB: Ukrayna Donanması’na ait gemilerde silah ve mühimmat bulundu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) halkla ilişkiler dairesinden yapılan açıklamada, ayrıca Ukrayna Donanması'na ait Berdyansk, Nikopol ve Yana Kapu gemilerine gizli bir şekilde Kerç boğazına kadar ulaşma talimatı verildiği kaydedildi.

"KANALDAN GİZLİ ŞEKİLDE GEÇİN" TALİMATI

Açıklamada, "Ukrayna'nın el konulan askeri botlarında arama yapılırken Nikopol botunda '23.11.2018, saat 09.00 — 25.11.2018 saat 18.00 arasında deniz seferine hazır olduğuna dair kontrol belgesi' bulundu, bu belgeye göre gemi grubunun başındaki yetkiliye, Kerç-Yenikalsk kanalına yaklaşırken ve içinden geçerken geçişin gizli olmasına odaklanılarak', ‘gizli bir şekilde' Odessa'dan Berdyansk'a geçiş talimatı veriliyor" ifadelerine yer verildi.

UKRAYNALI DENİZCİLERDEN BİRİ 2 AY SÜREYLE TUTUKLANDI

Öte yandan, Kırım'ın Simferopol kentindeki Kiev bölge mahkemesi, Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ukraynalı denizcilerden birinin 2 ay süreyle tutuklanmasına hükmetti.

Hakim Mihail Belousov, Vladimir Varimez adlı Ukraynalı denizcinin 25 Ocak 2019 tarihine kadar hapis yatmasına karar verildiğini açıkladı.

Mahkeme heyetinin gözaltındaki 24 Ukraynalı denizciden 11'inin durumunu daha bugün hükme bağlaması bekleniyor.

(Sputnik)