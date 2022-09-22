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Dünya

FSB'dan ''Türkiye ve Avrupa enerji hattına terör saldırısı engellendi'' iddiası

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Türkiye ve Avrupa'ya doğal gaz ve petrol taşıyan boru hattına “Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlanan terör saldırısını” engellediğini duyurdu.

AA22 Eylül 2022 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
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FSB Halkla İlişkiler Merkezinden yapılan açıklamada, boru hattına yönelik terör saldırısını bir Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ajanının hazırladığı belirtildi.

SBU ajanı ve 4 suç ortağının saldırıyı gerçekleştirmeden yakalandığı kaydedilen açıklamada, "FSB, Ukrayna özel servislerinin Türkiye ve Avrupa'ya enerji sağlayan petrol ve doğal gaz kompleksinde sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme girişimini engelledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna istihbaratına çalışan ajanın ve diğer dört kişinin Rus vatandaşı olduğu bildirildi.

Ayrıca yakalanan kişiden, küratörü ile yazışmaları, konuşmaları ve iletişim araçları, patlayıcı cihazın montaj talimatları ile para transferlerinin ele geçirildiği aktarıldı.

  • Rusya Federal Güvenlik Servisi
  • Avrupa
  • terör saldırısı

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