İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2023 Perşembe / 23 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3333
  • EURO
    21,3514
  • ALTIN
    1260.43
  • BIST100
    5180.74
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

FSB'den Ukrayna istihbaratına suçlama

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg kentinde 2 Nisan'daki patlamanın Ukrayna istihbaratı tarafından organize edildiğini bildirdi.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 11:23 - Güncelleme:
FSB'den Ukrayna istihbaratına suçlama
ABONE OL

FSB'den yapılan açıklamada, St. Petersburg şehrindeki kafede meydana gelen patlamada Rus blogger Maksim Fomin'in hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Patlamada Fomin'in hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Bu terör eyleminin Ukrayna özel servisleri ve istihbaratı tarafından organize edildiği belirlendi. Bunların arasında yurt dışına kaçan Rus muhalifler de bulunuyor. Fomin cinayeti, Darya Trepova ve Ukrayna'ya ait bir sabotaj terör grubu üyesi, 1987 doğumlu Yuriy Denisov tarafından hazırlandı. Denisov, içinde patlayıcı bulunan heykelciği Trepova'ya kargoyla gönderdi." ifadelerine yer verildi.

Denisov'un Ukrayna özel servislerinin talimatıyla şubatta Kiev'den Letonya üzerinden Moskova'ya geldiği kaydedilen açıklamada, "Denisov, olaydan sonra 3 Nisan'da Ermenistan üzerinden Türkiye'ye uçtu. Denisov'un uluslararası arananlar listesine alınmasıyla ilgili süreç başlatıldı." bilgisi paylaşıldı.

- OLAY

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki kafede 2 Nisan'da meydana gelen patlamada Vladlen Tatarskiy" takma ismiyle bilinen Rus blogger Maksim Fomin hayatını kaybetmiş, 50'yi aşkın kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Darya Trepova, 3 Nisan'da gözaltına alınmış, içinde patlayıcı bulunan heykelciği kafeye getirdiğini itiraf etmişti. Moskova'daki Basmannıy Bölgesel Mahkemesi, Trepova'nın 2 Haziran'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamanın "terör eylemi" olduğunu belirterek, "Bu terör eyleminin planlanması sürecinde Ukrayna istihbaratının yer aldığına dair bilgiler var." ifadesini kullanmıştı.

  • Rusya Federal Güvenlik Servisi
  • Ukrayna
  • patlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.