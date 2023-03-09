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Dünya

FT'den Altılı Masa için dikkat çeken vurgu: Son derece zor

Ağır sözlerle Altılı Masa'yı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile yaptığı kirli pazarlık sonucu koalisyona geri döndü. Altılı Masa adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklarken dünya basını, muhalefet cephesinde yaşananları takibe devam ediyor. Financial Times, çok farklı ideolojilere sahip isimlerin birlikte hareket etmesinin 'son derece zor' olduğunu yazdı.

9 Mart 2023 Perşembe 12:11 - Güncelleme:
FT'den Altılı Masa için dikkat çeken vurgu: Son derece zor
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14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için '2023'ün en önemli seçimlerinden biri' ifadesini kullanan dünya basını, son dönemlerde muhalefet cephesinde yaşananları anbean takip ediyor. Son olarak, 6'lı koalisyondan yetkililer ile bir araya gelen Reuters, HDP meselesini gündeme taşıdı. Financial Times ise, muhalefetin ortak hareketin zorluğuna dikkat çekti.

"Türkiye'nin muhalefet adayı Erdoğan'a meydan okumak için çetin bir savaşla karşı karşıya" ifadelerini kullanan Financial Times, Kılıçdaroğlu'nun çok farklı ideolojilerden oluşan 'hantal' bir koalisyon oluşturduğunu belirtti.

Özel madde ile Cumhurbaşkanı yardımcılığına uygun zamanda atama sözü verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın varlığının seçmen üstünde rolü olabileceği belirtilen haberde, farklı ideolojilere sahip bir koalisyonun birleşik bir mesaj vermesinin "son derece zor" olacağı yazıldı.

HDP'nin oylarının muhalefet için dikkate değer olduğu, yaklaşık yüzde 10-15 kararsız seçmenin bulunduğuna da dikkat çekildi.

Öte yandan Reuters, Millet İttifakı'ndan yetkililer ile görüştü. Muhalefet partilerinin, HDP ile görüşmeleri desteklediği belirtilse de seçmenin aynı fikirde olmayabileceği ifade edildi.

Haberde, ana muhalefet bloğundaki iki partinin cayacağı endişelerine rağmen HDP ile müzakerelerin gerçekleşeceği ifade edildi.

Farklı çevrelerden 6 partinin CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu çevresinde birleştiği ancak ilk turda yüzde 50'den fazla oy almak için HDP'nin desteğine muhtaç olduğu belirtildi.

Anketler zorlu bir yarış olacağını gösterirken ittifaktan üst düzey bir parti yetkilisi Reuters'e, HDP desteğinin seçmenleri İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden caydırabileceğini söyledi.

Ancak, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin HDP ile ittifakı memnuniyetle karşılayacağı ifade edildi.

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