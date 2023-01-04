FTX'in kurucusu masum olduğunu iddia etti

ABD'nin New York eyaletindeki federal mahkemede 3 Ocak Salı günü görülen davada, iflasını açıklayan kripto para borsası FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddederek suçsuz olduğunu ifade etti. Bankman-Fried'ın duruşmaya her zaman kullandığı tişört ve şortun yerine takım elbise giyerek gelmesi dikkat çekerken, mahkemede avukatları Bankman-Fried'ın suçsuz olduğunu kanıtlayan belgeleri 2 hafta içerisinde başsavcılığa sunmayı kabul etti.

Duruşmanın hakimi Lewis Kaplan, Sam Bankman-Fried'ın serbest bırakılması için gerekli olan 250 milyon dolarlık kefaretin ödenmesine destek veren, önemli imkanlara sahip 2 kişinin kimliklerinin gizli tutulması talebini de kabul etti. Ancak yargıç Lewis Kaplan, itiraz olması durumunda kararı yeniden gözden geçireceğini belirtti ve bir sonraki duruşmanın 2 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Geçtiğimiz 13 Aralık'ta Bahamalar'da yakalanan ve 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılarak ev hapsinde tutulan Bankman-Fried hakkında, FTX müşteri mevduatlarını kendisine ait Alameda Research fonunu desteklemek, emlak satın almak ve milyonlarca dolarlık siyasi bağış yapmak amacıyla yasa dışı olarak kullanmak ile elektronik dolandırıcılık ve yatırım dolandırıcılığı dahil 8 ayrı iddia bulunuyor ve toplam 115 yıl hapsi isteniyor.