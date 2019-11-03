Fuji dağında acı son
Japonya’nın Fuji Dağı’na tırmanışını canlı yayımlarken düşen adamın arama çalışmalarında bir cesede ulaşıldı.
Bölgedeki en yüksek yerleşim yeri Shizuoka’daki yetkililer, ilgili kaydın izleyicilerinden gelen çağrıların ardından salı günü arama çalışmalarını başlatmıştı. Arama ekipleri cansız bedeni çarşamba günü, 3 bin 766 metrelik dağın yaklaşık 3 bininci metresinde buldu. Ancak bulunan cesedin canlı yayın yapan adama ait olup olmadığı açıklanmadı.
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