Fuji dağında acı son

Bölgedeki en yüksek yerleşim yeri Shizuoka’daki yetkililer, ilgili kaydın izleyicilerinden gelen çağrıların ardından salı günü arama çalışmalarını başlatmıştı. Arama ekipleri cansız bedeni çarşamba günü, 3 bin 766 metrelik dağın yaklaşık 3 bininci metresinde buldu. Ancak bulunan cesedin canlı yayın yapan adama ait olup olmadığı açıklanmadı.