Fukuşima atık suyuna ''kirli'' diyen bakandan Japonya Başbakanı özür dilemesini istedi

Japan News'in haberine göre, Başbakan Kişida, Bakan Nomura ile bir araya geldi.

Nomura, söz konusu görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Fukuşima'daki atık suya atıfta bulunarak, "Kirli suya ilişkin ilave değerlendirmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Başbakan Kişida, Bakan'ın açıklamasının "üzücü" olduğunu belirterek, "Nomura'ya özür dilemesini ve açıklamasını geri çekmesini söyledim." dedi.

- JAPONYA, 24 AĞUSTOS'TA RADYOAKTİF ATIK SUYU OKYANUSA BOŞALTMAYA BAŞLADI



Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlandığı bildirilmişti.

Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" bulunduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.