İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2023 Pazartesi / 5 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1531
  • EURO
    29,5879
  • ALTIN
    1646.09
  • BIST100
    7513.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Fukuşima Nükleer Santrali'nde tahliye süreci devam ediyor
Dünya

Fukuşima Nükleer Santrali'nde tahliye süreci devam ediyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize tahliye edilmesine ilişkin planda nihai kararın, güvenliğin sağlandığının teyit edilmesinin ardından verileceğini kaydetti.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 04:41 - Güncelleme:
Fukuşima Nükleer Santrali'nde tahliye süreci devam ediyor
ABONE OL

Kyodo News'in haberine göre, Japonya Başbakanı Kişida, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

Nükleer santralde biriken atık suyun denize tahliye edilmesi öncesinde, güvenlik önlemlerine öncelik verilmesi uyarısında bulunan Kişida, tahliye planına ilişkin nihai kararın, güvenliğin sağlandığının teyit edilmesinin ardından verileceğini ve işletmeler üzerindeki olası olumsuz etkilerin giderilmesi için önlemler alınacağını belirtti.

Atık suyun denize tahliyesinin balıkçıları nasıl etkileyebileceğine dair endişeler devam ederken Kişida, pazartesi günü Su Ürünleri Kooperatif Dernekleri Ulusal Federasyonu Başkanı ile görüşmeyi planladığını dile getirdi.

Atık su tahliyesinin tam olarak ne zaman başlayacağına dair bilgi paylaşmayan Kişida'nın, nihai kararı vermek üzere 22 Ağustos'ta Kabine ile görüşmesi bekleniyor.

- ATIK SUYUN DENİZE TAHLİYESİ PLANI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Resmi takvim açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yılın yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Tokyo hükümetinin tahliye kararına, komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki göstermişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremle tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.