Fukuşima'da eriyerek sızan yakıtlar 2021'de temizlenmeye başlanacak

Japon ajansı Kyodo'nun haberine göre, Ekonomi ve Endüstri Bakanı Kajiyama Hiroşi, Tokyo yönetiminin santralde eriyen nükleer yakıt atığının temizliğine 2 numaralı reaktörden 2021'de başlanacağını belirtti.

Kajiyama'nın açıkladığı orta ve uzun vadeli plana göre, reaktörlerin havuzunda kalan 4 bin 741 yakıt çubuğunun temizlenmesi 2031'de tamamlanacak.

Bakan Kajiyama, Daiichi Santrali etrafında insanların yeniden yerleşmeye ve inşa faaliyetlerine başlandığını, buna yönelik önlemler alınacağını kaydetti.

Beşinci kez gözden geçirildikten sonra açıklanan plana göre, nükleer santral binası 30 ila 40 yılda tamamen kaldırılacak.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin 3 reaktöründe radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.