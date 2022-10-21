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Dünya

Füze denemelerine karşı 3'lü mutabakat

Japonya, ABD ve Güney Kore Genelkurmay Başkanları, Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı 'etkili ikili ve çoklu güvenlik iş birliği ve koordinasyonun korunması' mutabakatına vardı.

AA21 Ekim 2022 Cuma 11:01 - Güncelleme:
Füze denemelerine karşı 3'lü mutabakat
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Japonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yamazaki Koji ve Güney Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kim Seung Kyum ile görüştü.

ABD Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, bölgesel güvenlik sorunlarının ele alındığı üçlü zirvede Milley'in, ülkesinin Doğu Asya'daki müttefikleri Japonya ve Güney Kore'nin savunulmasına "sarsılmaz bağlılığını" teyit ettiği belirtildi.

"Bölgesel barış ve istikrarın korunması, Serbest ve Açık Hint-Pasifik'in sağlanmasında ABD, Japonya ve Güney Kore ittifakı hayati önemdedir." ifadesi kullanılan açıklamada, zirvede Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasına yönelik çabaların ele alındığı kaydedildi.

Japon hükümetine göre zirvede üç ülkenin Genelkurmay Başkanı, Kuzey Kore'nin bölgeyi istikrarsızlaştıran füze denemeleri ve nükleer programlarına karşı "etkili ikili ve çoklu güvenlik iş birliği ve koordinasyonun" korunması mutabakatına vardı.

Zirve sonrası Koji ile ikili görüşme gerçekleştiren Milley, Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları dahil, Japonya'nın savunulmasına yönelik ABD'nin bağlılığını yineledi.

ABD, Japonya ve Güney Kore'nin en üst düzey askeri temsilcileri, en son mart ayında ABD'nin Hawaii eyaletinde bir araya gelmişti.

- TARTIŞMALI ADALAR

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti ve kontrolü Japonya'da bulunan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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