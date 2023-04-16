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Dünya

G-7 bakanları, kömür santrallerinin devreden çıkarılmasında ''tarihe takıldı''

G-7 bakanları, kömür yakıtlı santrallerin aşamalı olarak devre dışı bırakılmasına yönelik son hedef tarih belirlenmesinde anlaşamaya varamadı.

AA16 Nisan 2023 Pazar 10:02 - Güncelleme:
G-7 bakanları, kömür santrallerinin devreden çıkarılmasında ''tarihe takıldı''
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G7 Enerji ve İklim Bakanları, Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido'nın Sapporo kentinde bir araya geldi.

İki gün süren görüşmeye ilişkin yayınlanan ortak bildiriye göre G7 bakanları, kömür yakıtlı santrallerin kademeli olarak devre dışı bırakılmasına yönelik son hedef tarih belirleyemedi

Bildiriye göre, G-7 ülkelerinin, "2035'e kadar tamamen veya ağırlıklı olarak karbondan arındırılmış bir elektrik sektörü" oluşturulması taahhüdü yeniden teyit edildi.

Enerji sistemlerinde en geç 2050'ye kadar net sıfır hedefine ulaşılması amacıyla, azaltılamayan fosil yakıtların kademeli devreden çıkarılmasının hızlandırılması taahhüt edildi.

Araç stoku kaynaklı karbondioksit emisyonlarını, 2000 yılı oranına kıyasla, 2035'e kadar ya da daha önce, en az yüzde 50 oranında, toplu olarak azaltılmasında mutabık kalındı.

Doğal gaz tüketiminin azaltılması ihtiyacı vurgulanırken, bu sektöre yapılacak yatırımların, potansiyel enerji açıklarının giderilmesine yardımcı olabileceği de belirtildi.

Yenilenebilir enerjiler tarafından üretilen elektriğin büyük ölçüde artırılacağı ve 2030'a kadar açık deniz rüzgar kapasitesinin 150 gigavata kadar çıkarılması sözü verildi.

  • G-7 bakanları
  • kömür santralleri
  • yakıt

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