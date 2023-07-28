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Dünya

G20 Çevre ve İklim Bakanları Toplantısı'nda 68 maddeden 4'ünde anlaşmaya varılamadı

Hindistan'ın ev sahipliğinde, Chennai şehrinde düzenlenen G20 Çevre ve İklim Bakanları Toplantısı, karbon emisyonunun azaltılması başta olmak üzere bazı maddelerde mutabakata varılmadan sona erdi.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 21:12 - Güncelleme:
G20 Çevre ve İklim Bakanları Toplantısı'nda 68 maddeden 4'ünde anlaşmaya varılamadı
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Küresel ısınmaya yol açan gazların yaklaşık yüzde 80'ini yayan 20 ülkenin bakanları, toplantıda gündeme getirilen 68 maddeden 4'ünde anlaşmaya varamadı.

Yayınlanan sonuç belgesinde, ülkelerin, "2025'i zirve noktası olarak kabul edip karbon emisyonunu azaltma planı"nda anlaşamadıkları gözlemlenirken emisyonu azaltmak için temiz enerji kaynaklarına yönelme planlarında da hemfikir olmadıkları kaydedildi.

Kanada İklim Bakanı Steven Guilbeault, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında, tamamıyla "Fikir birliğine ulaşamadık fakat, çok şey hakkında anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Bakanların, kararları ülke liderlerine aktarmasının ardından eylül ayında Yeni Delhi'de söz konusu sorunlar ve hedeflerin yeniden masaya yatırılması planlanıyor.

Hindistan'ın Aralık 2022'de G20 dönem başkanlığını devralmasından bu yana dışişleri, finans, enerji ve iklim değişikliği gibi çeşitli alanların ele alındığı toplantıların hiçbiri mutabakatla sonuçlanmadı.

Bu ay yapılan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı da ülkelerin Ukrayna'daki savaş konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle fikir birliğine varılamadan sona ermişti.

  • G20 Çevre ve İklim Bakanları Toplantısı
  • Chennai
  • karbon emisyonu azaltma

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