G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Matera'da başladı

AA 29 Haziran 2021 Salı 12:42 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 12:44

İtalya'nın, tarihi Matera kentinde ev sahipliği yaptığı G20 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı, bu sabah açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile diğer G20 üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, bakan yardımcıları ve uluslararası kurumlardan temsilciler katılırken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un toplantıya katılmadığı öğrenildi.

Ev sahibi Bakan Di Maio, yaptığı açılış konuşmasında, İtalya olarak uluslararası kurallara dayanan etkili çok taraflılığı desteklediklerini belirterek "(Yeni tip koronavirüs) Salgın, uluslararası ticaretin kırılganlığını belirgin hale getirdi." dedi.

Di Maio, "Salgınla mücadele etmek, ekonomilerimizi daha yeşil ve dijital hale getiren sürdürülebilir bir toparlanmayı teşvik etmek için ortak kurallara saygıya dayalı serbest, adil ve kapsayıcı ticaret esastır." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınına yönelik verilen uluslararası yanıtın önemine işaret eden Di Maio, "Çok taraflılık ve uluslararası iş birliği, küresel mücadeleler karşısında en etkili araçlardır." değerlendirmesinde bulundu.

- MATERA DEKLARASYONU'NUN KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Kovid-19 salgını ve benzer sınamalara karşı çok taraflılık ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi konularının değerlendirilmesi bekleniyor.

Ayrıca açlıkla mücadele, eğitim, iklim değişikliği, şehirleşme ve göç gibi ana başlıklar altında Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasına yönelik ortak çabaların ele alınacağı belirtiliyor.

Toplantı sonunda "Matera Deklarasyonu"nun kabul edilmesi bekleniyor.