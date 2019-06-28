31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7702
  • 6,573
  • 262.091
  • 95.708
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

G20 öncesi AB ve Putin arasında 'liberalizm' atışması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, G20 Zirvesi öncesinde 'liberalizm hükümsüz kaldı' yorumunda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 'Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik, kişi kültleri ve oligarkların yönetimi' sözleriyle yanıt verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tusk, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi öncesinde, İngiliz gazetesi Financial Times gazetesine verdiği röportajda Putin'in "liberalizmin hükümsüz kaldığına" dair yaptığı yorumları eleştirdi.

Avrupalıların liberal demokrasiyi sonuna kadar savunması ve teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Tusk, "Her kim liberalizmin hükümsüz hale geldiğini iddia ediyorsa aslında özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının hükümsüz hale geldiğini söylüyor demektir." ifadesini kullandı.

Tusk, Putin'in liberalizmin hükmünün kalmadığı görüşünün anlamlı olmadığını ifade ederek, "Bence asıl hükümsüz olan otoriterlik, kişi kültleri ve oligarkların yönetimi... Her ne kadar bunlar bazen etkili gibi görünse de... Biz Avrupalılar olarak liberal demokrasiyi sonuna kadar, kararlılıkla savunmak ve teşvik etmek üzere burada bulunuyoruz." diye konuştu.

Rus lider Putin, Financial Times'ta bugün yayımlanan röportajda "Liberalizm fikrinin artık hükmü kalmadı, nüfusun büyük bölümünün çıkarlarıyla çatışır hale geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Her iki lider de G20 Zirvesi için Japonya'nın Osaka kentinde bulunuyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yine titrerken görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Askerlerimiz Hakurk'ta teröristlere bu bildiriyi attı

Askerlerimiz Hakurk'ta teröristlere bu bildiriyi attı

Çukurca’da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Çukurca’da terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Mircea Lucescu'ya büyük şok! Tam röportaj esnasında yaptılar

Mircea Lucescu'ya büyük şok! Tam röportaj esnasında yaptılar

İran ültimatom verdi: Nükleer anlaşma için son fırsat

İran ültimatom verdi: Nükleer anlaşma için son fırsat

FETÖ elebaşına övgüler dizmişti... Konser için Türkiye'ye geliyor

FETÖ elebaşına övgüler dizmişti... Konser için Türkiye'ye geliyor

'ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz'

'ABD-Türkiye krizinin kazananı olmaz'

Her gün atla 2 saat yol gidiyorlar! Yayla serüveni...

Her gün atla 2 saat yol gidiyorlar! Yayla serüveni...
 

POPÜLER HABERLER

Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı

Fatih Sondaj Gemisi´ne F-16 selamı

Uçak bile taşıyor... İşte dünyanın en büyük helikopteri

Uçak bile taşıyor... İşte dünyanın en büyük helikopteri

90'ların en sevilen 36 dizisi

90'ların en sevilen 36 dizisi

Göbeğim var diye üzülmeyin! Bu besinleri tüketin...

Göbeğim var diye üzülmeyin! Bu besinleri tüketin...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA