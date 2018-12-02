G20 Zirvesi'nde Prens Selman Başkan Erdoğan'ın yüzüne bakamadı
İstanbul'un Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettirici durumunda olan Prens Selman, G-20 Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'ın yüzüne bile bakamadı. Erdoğan ise Selman ile yan yana dahi gelmedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünya liderlerinin buluştuğu her zirvede olduğu gibi G20 zivesinde de liderlerin ilgi odağıydı. İkili ilişkiler ve dünya gündemine ilişkin ABD, Rusya, Japonya devlet başkanlarıyla önemli görüşmeler yapan Erdoğan burada çarpıcı açıklamalar da yaptı. Ancak zirvede flaşların patladığı anlar Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak düşünülen Prens Selman'lı anlar oldu.
Zirveye gelen Arabistan Veliaht prensi Selman'ın da durumu medya için önemliydi. Dünya kamuoyunda Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettirici zanlısı durumunda olan Prens Selman tüm liderler tarafından adeta protesto edildi ve Putin dışındaki liderler tarafından kafa selamı ile geçiştirildi. Selman'ın liderlerden ilgi bekler gözlerle bakması dikkat çekti.
Başkan Erdoğan ise Selman ile yan yana dahi gelmedi.
EN YAKIN OLDUKLARI ANDA ERDOĞAN'IN YÜZÜNE BAKAMADI
Selman'ın zirve fotoğraf çekimine geldiği sırada Cemal Kaşıkçı cinayetinin gerçeklerini açıklayan ve dünya medyasında bu konudaki çabaları için takdir gören Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzüne bakamaması dikkat çekti.
(Sabah)
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