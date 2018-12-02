G20 Zirvesi'nde Prens Selman Başkan Erdoğan'ın yüzüne bakamadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünya liderlerinin buluştuğu her zirvede olduğu gibi G20 zivesinde de liderlerin ilgi odağıydı. İkili ilişkiler ve dünya gündemine ilişkin ABD, Rusya, Japonya devlet başkanlarıyla önemli görüşmeler yapan Erdoğan burada çarpıcı açıklamalar da yaptı. Ancak zirvede flaşların patladığı anlar Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak düşünülen Prens Selman'lı anlar oldu.

Zirveye gelen Arabistan Veliaht prensi Selman'ın da durumu medya için önemliydi. Dünya kamuoyunda Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettirici zanlısı durumunda olan Prens Selman tüm liderler tarafından adeta protesto edildi ve Putin dışındaki liderler tarafından kafa selamı ile geçiştirildi. Selman'ın liderlerden ilgi bekler gözlerle bakması dikkat çekti.

Başkan Erdoğan ise Selman ile yan yana dahi gelmedi.