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G-20'nin 2019 ve 2020 dönem başkanları belli oldu

G-20'nin 2019 ve 2020 dönem başkanları belli oldu. Buna göre zirvenin 2019 dönem başkanlığını Japonya, 2020 dönem başkanlığını ise Suudi Arabistan yapacak.

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Bu yıl dönem başkanı Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te toplanan G-20 Zirvesi’nde önümüzde iki döneme başkanlık edecek ülkeler belirlendi.

G-20 teşkilatının 2019 dönem başkanının Japonya, 2020 dönem başkanının Suudi Arabistan olduğu açıklandı.

(Yenişafak)

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