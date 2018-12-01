G-20'nin 2019 ve 2020 dönem başkanları belli oldu

Bu yıl dönem başkanı Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te toplanan G-20 Zirvesi’nde önümüzde iki döneme başkanlık edecek ülkeler belirlendi.
G-20 teşkilatının 2019 dönem başkanının Japonya, 2020 dönem başkanının Suudi Arabistan olduğu açıklandı.
(Yenişafak)
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