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Dünya

G20'de Rusya'ya tepki! Tek tek salonu terk ettiler

ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği aktarıldı.

IHA20 Nisan 2022 Çarşamba 22:46 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 22:46
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G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yıllık toplantıları nedeniyle ABD'nin başkenti Washington DC'de bir araya geldi. ABD basınında yer alan ve toplantıya aşina olan bir kaynağa dayandırılan haberlerde, toplantıya çevrimiçi olarak katılan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov'un konuşması sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'de dahil birçok bakanın salonu terk ettiği ifade edildi.

Toplantıya davetli olarak katılan Ukraynalı yetkililerinde Rusya'nın konuşması sırasında toplantıdan ayrıldığı aktarıldı. Toplantı öncesinde ABD'li yetkililer, Yellen'in Rusya'nın da dahil olduğu toplantının belirli oturumlarına katılmayacağını belirtmişti.

ABD, Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı

ABD Hazine Bakanı Yellen, 6 Nisan'da Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Rusya'nın katıldığı G20 toplantılarına katılmayacağını açıklamış, bu kararı G20'de yer alan mevkidaşlarına açıkça ifade ettiğini belirtmişti. Yellen, "Başkan Biden, Rusya için herhangi bir finans kurumunda işlerin her zamanki gibi olamayacağını açıkça belirtti ve kesinlikle onunla aynı fikirdeyim. Rusya'nın G20'den çıkarılmasını istedi ve Endonezya'daki meslektaşlarıma Ruslar orada olursa bir dizi toplantıya katılmayacağımızı açıkça belirttim" demişti.

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