G20'de Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya doğum günü sürprizi yapıldı

Başkent Buenos Aires'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ikinci ve son gününde Macri, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın doğum gününü kutladı.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, Şilili mevkidaşına üzerinde bir mum olan pasta gönderen Macri'nin oturum öncesinde mikrofonu alarak, "Oturuma başlamadan önce, sizlere bugünün Sebastian Pinera'nın doğum günü olduğunu söylemek isterim." ifadesi yer aldı.

69 yaşına giren Pinera da pastanın mumunu üfledikten sonra Macri'ye teşekkür etti.

Arjantin tarafından zirveye davet edilen Şili Devlet Başkanı Pinera, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.