G20'de soykırımcı İsrail'e karşı duruş! Birçok ülkeden destek geldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 140. gününde sürüyor.

BREZİLYA DIŞİŞLERİ BAKANINDAN İSRAİL'İN REFAH SALDIRILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda üye ülkelerin çoğunun İsrail'in Refah'a yapmayı planladığı operasyona karşı çıktığını bildirdi.

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde tamamlanan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Vieira, basına açıklamada bulundu.

Bakan Vieira, G20 ülkelerinin, Filistin Devleti'nin kurulması konusunda "hemfikir" olduğunu belirterek "Birçok ülke, İsrail'in Refah'a yapmayı duyurduğu operasyona karşı çıkarak İsrail hükümetinden bu kararını gözden geçirmesini ve derhal askıya almasını talep etti." ifadesini kullandı.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

07:10 Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda üye ülkelerin çoğunun İsrail'in Refah'a yapmayı planladığı operasyona karşı çıktığını bildirdi.

01:14 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan Ajans'ın faaliyetlerinin, İsrail'in suçlamaları ve bazı Batılı ülkelerin bağışlarını kesmeleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

00:41 "Mustarib" (Arap gibi davranan) olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da iki öğrenciyi gözaltına aldıdığı bildirildi.

00:00 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin evlerine düzenlediği saldırıda, en az 40 Filistinlinin öldürüldüğü, çoğu kadın ve çocuk 100'ünün de yaralandığı belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.