G-20'ye damga vuran kare! Gittiği her yere götürdü

G-20'ye damga vurdu: Putin zehirlenme korkusuyla bardağını her yere götürdü
Rusya, Ukrayna ve Belarus risk analisti olan Alex Kokcharov, Twitter'da yaptığı açıklamada, Japonya Osaka'daki G-20 Zirvesi'nde bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Kokcharov, Putin'in zehirlenmekten korktuğunu iddia etti.
Avrasya ve Kafkaslar risk analisti Alex Kokcharov, Twitter'da yaptığı açıklamada Japonya Osaka'daki G20 Zirvesi'nde Putin'in kendi bardağını yanından hiç ayırmadığını söyledi.
Kokcharov, diğer liderlerin, ev sahibi Japonya tarafından sunulan cam bardakları kullandığına dikkat çekerken, Putin'in zehirlenmekten korktuğu için kendi bardağını kullanıyor olabileceğini iddia etti.
Bu detay dikkatini çekmiş tek kişi Kokcharov değil. Sosyal medya kullanıcılarının yarattığı bu spekülasyon üzerine, Rusya Devlet Başkanı Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere, "Putin tam bir çay tiryakisi, bu yüzden termosunu yanından ayırmıyor" açıklamasında bulundu.
(Haber7)
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