G7 liderlerinden ortak Rusya-Ukrayna açıklaması

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 20:49 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 20:49

Almanya, ABD, İngiltere Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından çevrim için yaptıkları zirve sonrası ortak bildirge yayımlandı.

Bildirgede, G7 liderlerinin, Ukrayna'nın "toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına" karşı kısmen Belarus üzerinden yönlendirilen geniş çaplı askeri müdahale karşısında dehşete düştüğü ve müdahaleyi kınadığı bildirildi.

G7 liderlerinin bildirgesinde, Ukrayna'ya yönelik "sebepsiz ve tamamen haksız saldırının", "uydurma ve asılsız iddialarla" yapıldığı vurgulandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı söz konusu operasyonlarının uluslararası hukukun ve Moskova'nın uluslararası sözleşmelerde taahhütlerinin ciddi bir ihlalini oluşturduğuna işaret edilen bildirgede, G7'nin Rusya'ya karşı "sert ve koordineli ekonomik ve finansal yaptırımları" öne alınacağı belirtildi.

- AVRUPA-ATLANTİK GÜVENLİK ORTAMINI TEMELDEN DEĞİŞTİRDİ

Bildirgede, "Uluslararası toplumun tüm paydaşlarını bu saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınamaya, Ukrayna ile omuz omuza durmaya, uluslararası barış ve güvenliğin temel ilkelerinin bu açık ihlaline karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Söz konusu krizin Avrupa kıtasının çok ötesinde de etkileri olacağına işaret edilen bildirgede, bunun kurallara dayalı bir uluslararası düzen için ciddi tehdit olduğu kaydedildi.

G7 bildirgesinde, uluslararası kabul görmüş bir devlet sınırını değiştirmenin "hiçbir sebebi" olamayacağı vurgulanarak, "Bu (Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi), Avrupa-Atlantik güvenlik ortamını temelden değiştirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin Avrupa kıtasına yeniden savaşı getirdi, kendisini tarihin yanlış tarafında konumlandırdı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildirgede, G7 ülkelerinin uluslararası barışı, istikrarı ve hukuku korumaya kararlı olduğuna dikkat çekilerek, Ukrayna halkına ve demokratik olarak seçilmiş hükümetine destek mesajı verildi.

- "YASA DIŞI İŞGAL EDİLEN KIRIM'IN UKRAYNA'NIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA TEYİT EDİYORUZ"

G7 liderlerinin bildirgesinde "Rusya Federasyonu'nu akan kanı durdurmaya, gerilimi derhal azaltmaya ve askeri güçlerini Ukrayna'dan çekmeye çağırıyoruz... Ayrıca Belarus'un Ukrayna'ya karşı bu saldırganlığa dahil olmasını kınıyor ve Belarus'u uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

G7 ülkelerinin, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş kara sınırları ve kara suları egemenliğine "sarsılmaz" olarak bağlı kaldığına yer verilen bildirgede, "Yasa dışı işgal edilen Kırım'ın ve kendi kendini cumhuriyet ilan eden bölgelerin (Donetsk ve Luhansk bölgesi) Ukrayna'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildirgede, G7 ülkelerinin, "Avrupa güvenliğine ilişkin endişeleri ele almak için diplomatik yolu reddetmesinden dolayı" Putin'i kınadıkları belirtilerek, kurallara dayalı uluslararası düzenin bütünlüğünü korumak için gerekli olanı yapmaya kararlı olunduğu kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu sonrası küresel petrol ve gaz piyasasında durumun yakından izlendiğine işaret edilen bildirgede, olası sıkıntıları gidermek için gerektiği şekilde harekete geçmeye hazır olunduğu vurgulandı.