G7 liderlerinden Rusya'ya yaptırımları artırma kararı

Japonya'nın dönem başkanlığında ülkenin Hiroşima kentinde bugün başlayan 3 günlük G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde G7 liderleri tarafından ortak Ukrayna bildirisi yayınlandı. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısının ardından imzalanan bildiride, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi "en güçlü şekilde" kınandı.

Rusya'nın 15 aydır süren saldırganlığının binlerce cana mal olduğu, Ukrayna halkına büyük acılar yaşattığı ve savunmasız insanlarının çoğunun gıda ve enerjiye erişimini tehlikeye attığı belirtilen bildiride, "Ukrayna'ya desteğimiz sürecek. Rusya'nın yasadışı eylemlerinin dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisini hafifletme kararlılığımızda geri adım atmayacağız" ifadelerine yer verildi. "Bugün, Rusya'nın egemen Ukrayna devletine karşı yürüttüğü yasadışı saldırının başarısız olmasını sağlamak ve uluslararası hukuka saygıya dayalı adil bir barış arayışındaki Ukrayna halkını desteklemek için yeni adımlar atıyoruz" ifadeleri kullanılan ortak bildiride, Rusya ve destekçilerine yönelik daha fazla yaptırım uygulama kararı alındığı kaydedildi.

RUSYA'YA UKRAYNA'DAN ÇEKİLME ÇAĞRISI



Rusya'nın enerjiyi G7 ülkeleri dahil dünyaya karşı silah olarak kullanmasını engellemeye yönelik çabaların arttırılacağını belirten liderler, Moskova'yı birliklerini ve askeri mühimmatını Ukrayna'nın uluslararası alanda kabul görmüş topraklarından "derhal, tamamen ve koşulsuz olarak" geri çekmeye çağırdı. Rusya'nın nükleer silah kullanımı konusundaki yaklaşımı ve Belarus'a nükleer silah konuşlandırma niyeti "tehlikeli ve kabul edilemez" olarak nitelendirilirken, bildiride G7 ülkelerinin Ukrayna'ya güvenlik desteğine devam etmeyi taahhüt ettiği ve bu desteği Ukrayna'nın ihtiyaçlarına göre şekillendirme konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

YAPTIRIMLAR SÜRECEK



Rusya'nın hukuk dışı saldırganlığını sürdürmesini engellemek adına koordineli yaptırımların sürdürüleceği kaydedilen bildiride, bu kapsamda endüstriyel makineler dahil teknolojik cihazlara ihracat kısıtlamaları ve imalat, inşaat ve nakliye gibi kilit sektörlere yönelik ticaret kısıtlamaları dahil yeni tedbirlerin hayata geçirileceği ifade edildi. Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmaya yönelik adımların devam ettirileceği vurgulanan bildiride, "Rusya'nın Ukrayna'nın uzun vadeli yeniden inşası için bedel ödemesini sağlamaya yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.