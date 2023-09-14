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Dünya

G7, Rusya'nın işgal topraklarında yaptığı seçimleri kınadı

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da hafta sonu düzenlediği seçimleri kınadıklarını açıkladı.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 11:13 - Güncelleme:
G7, Rusya'nın işgal topraklarında yaptığı seçimleri kınadı
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G7 dışişleri bakanlarınca, söz konusu seçimlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da, Ukrayna'nın egemen topraklarında düzenlediği düzmece seçimleri kesin bir dille kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu seçimlerin, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna topraklarında böyle bir eylem yapmak için yasal zemini yok. Bu düzmece seçimler, Rusya'nın Ukrayna topraklarını ele geçirmesini meşrulaştırmak için yapılan propaganda eylemleridir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki hak iddialarının hiçbir zaman kabul edilmeyeceği vurgulanarak, seçimlerin G7'nin Rusya'ya yaklaşımını hiçbir şekilde etkilemeyeceği belirtildi.

  • Ukrayna seçimleri
  • Rusya ilhakı

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