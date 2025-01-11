G7 ülkeleri Maduro'nun göreve başlamasını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, G7 ülkeleri, Venezuela'da 28 Temmuz 2024'te gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde halkın iradesine uyulmadığını ileri sürdü.

G7 ülkeleri, Maduro'nun devlet başkanlığının üçüncü dönemine başlamak için yemin etmesinin "demokratik meşruiyetten yoksun" olduğunu belirterek kınadı.

Açıklamada G7 ülkeleri, ülkede muhalefet üyelerine yönelik devam eden baskıyı da kınadıklarını vurguladı.

Devlet başkanlığı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez'in ülkeyi terk etmek zorunda kalmasına işaret edilen açıklamada, "Bir demokraside, hiçbir siyasi liderin kendi vatanı dışında sığınmak zorunda kalmaması gerekir. Bu, kabul edilemez bir durum." ifadeleri kullanıldı.

G7 ülkeleri, seçimlerin ardından düzenlenen barışçıl protestolarda Venezuelalıların "keyfi şekilde tutuklanması" ve kötü muamele görmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Bu durumun bölgedeki istikrar ve refah üzerindeki etkilerinden endişe duyduklarını kaydeden G7 ülkeleri, "Demokratik iradenin korunmasını ve barışçıl geçiş sürecinin tesis edilmesini sağlamak için Venezuela halkı ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya kararlıyız." vurgusu yaptı.

- MADURO ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANMIŞTI

Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz 2024'te duyurduğu sonuçlara göre Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oyla devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e gitmişti.

Venezuela Savcılığınca hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yakalanması için 100 bin dolar para ödülü konulan Gonzalez'e, İspanya hükümetince siyasi sığınma hakkı verilmişti.

Gelecek günlerde ülkesine döneceğini söyleyen Gonzalez, şu anda ziyaret için Panama'da bulunuyor.