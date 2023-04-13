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Dünya

G7 ülkelerinden finansal istikrarı koruma kararı

G7 maliye bakanları, makroekonomik ve finansal istikrarı koruma, tedarik zinciri çeşitliliğini ise artırma taahhüdünde bulundu.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 00:37 - Güncelleme:
G7 ülkelerinden finansal istikrarı koruma kararı
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ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, ABD'nin başkenti Washington'da düzenledikleri toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

Toplantıda son küresel ekonomik ve finansal sektör gelişmelerinin görüşüldüğü belirtilen açıklamada, makroekonomik ve finansal istikrarı koruma konusundaki kararlılığın yinelendiği kaydedildi.

"KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN İSTİKRARINI KORUMAK İÇİN UYGUN ADIMLARI ATMAYA HAZIR OLACAĞIZ"

Açıklamada, küresel ekonomik büyümenin beklenenden daha dayanıklı olduğunun kanıtlandığına işaret edilerek, enflasyonun yüksek kalmaya ve merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlamaya güçlü bir şekilde bağlı kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Finans sektöründeki son gelişmelerin küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizliği ve tetikte olunması gerektiğini gösterdiği belirtilen açıklamada, ilgili makamların hızlı yanıtları ve 2008'deki küresel finansal krizden sonra uygulanan düzenleyici reformlarca desteklenen finansal sistemin dirençli olduğunun yeniden teyit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Finans sektöründeki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz ve küresel finansal sistemin istikrarını ve dayanıklılığını korumak için uygun adımları atmaya hazır olacağız." ifadesi kullanıldı.

TEDARİK ZİNCİRİNİN DİRENCİNİ ARTIRMA VURGUSU

Ukrayna'ya yönelik desteğin ve Rusya'nın savaşının kınandığının yinelendiği açıklamada, Rusya'ya karşı yaptırımların ve diğer ekonomik önlemlerin uygulanması konusundaki kararlılık vurgulandı.

Açıklamada, tedarik zincirinin direncini artırmanın, makroekonomik istikrarın korunmasına ve ekonomilerin küresel olarak daha sürdürülebilir hale getirilmesine yardımcı olacağı, tedarik zincirlerinde daha büyük roller oynamaları için düşük ve orta gelirli ülkelerin güçlendirilmesinin taahhüt edildiği ifade edildi.

Borç kırılganlıklarının ele alınması, küresel sağlık mimarisinin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele için çalışılacağına işaret edilen açıklamada, çok taraflı kalkınma bankalarının reformuna ilişkin de G20 üyeleri ve uluslararası ortaklarla çalışılacağı aktarıldı.

  • G7 ülkeleri
  • finansal istikrar
  • makroekonomi

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