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Dünya

G7 ülkelerinden Gazze'de ateşkes çağrısı

G7, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması için 'çatışmalara insani ara verilmesi' çağrısı yaptı. G7 2023 Dönem Başkanı Japonya'nın ev sahipliğinde, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının başkent Tokyo'da düzenlediği toplantı sona erdi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 12:14 - Güncelleme:
G7 ülkelerinden Gazze'de ateşkes çağrısı
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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'nun başkanlığındaki toplantıya ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa'nın dışişleri bakanları katıldı.

Kamikawa, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik "çatışmalara insani ara verilmesi" konusuna değindi.

Japon Bakan, G7 ülkeleri olarak, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için "çatışmalara insani ara verilmesi" çağrısı yapılmasında anlaştıklarını bildirdi.

Kamikawa, G7'nin, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nde "insani krize çözüm bulmak için acil eyleme" ihtiyaç duyulduğunda mutabık kalındığını söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı kınadıklarını kaydeden Kamikawa, "çatışmalarda uluslararası insancıl hukuka uymanın" önemini vurguladıklarını belirtti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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