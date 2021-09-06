G7 ülkelerinden Tunus çağrısı: Ekonomi ve sağlık krizleri başlayacak

AA 6 Eylül 2021 Pazartesi 21:04 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 21:04

G7 ülkeleri ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'nın Tunus büyükelçilikleri, ortak yazılı açıklama yayımladı.

İngiltere'nin Tunus Büyükelçiliği'nin resmi sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, "G7 ülkeleri olarak, halkın daha iyi bir yaşam standardına ulaşması amacıyla meşru taleplerine cevap vermek için gerekli siyasi, sosyal ve ekonomik yapıları geliştirme sürecinde olan Tunus ile devam eden ortaklık taahhüdümüze bağlılığımızı vurguluyoruz. Bu kapsamda seçilmiş parlamentonun önemli rol oynadığı anayasal sisteme en kısa zamanda dönüş çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Bu süreç şekillenirken tüm Tunusluların medeni, siyasi, sosyal ve ekonomik hakları ile hukukun üstünlüğüne saygı duyulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said, halkın ihtiyaçlarına cevap veren net bir vizyonu ne kadar erken belirlerse, Tunus da karşı karşıya olduğu ekonomik, sağlık ve sosyal zorluklarla mücadele etmeye o kadar hızlı odaklanabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

TUNUS'TA NE OLMUŞTU?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta, belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazı kesimler de süreci "anayasal bir darbe girişimi" diye nitelemişti.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclis'in çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "süresiz" uzatıldığını bildirmişti.