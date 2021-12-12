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Dünya

G7 ülkelerinin gündemi Ukrayna-Rusya gerginliği olacak

G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İngiltere'nin Liverpool kentinde bir araya geldi. 2 gün sürecek toplantının ana gündemi, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlik olacak.

TRT Haber12 Aralık 2021 Pazar 02:51 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 02:54
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Toplantının açılış konuşmasında ev sahibi İngiltere'nin Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya, Çin ve İran'a karşı birlik çağrısı yaptı.

Truss toplantıdan önce Amerikan mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi. İkili, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ağır sonuçları olacağı mesajını verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Japon mevkidaşı Hayashi Yoshimasa ile de bir araya geldi.

İki ülkenin bölgede artan ciddi güvenlik risklerine karşı iş birliğini güçlendirme kararı aldıkları açıklandı.

Dışişleri bakanlarının toplantısında Çin'deki olimpiyat oyunlarına karşı boykot da gündeme alındı.

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İngiltere ve Kanada, Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nı diplomatik olarak boykot edeceklerini açıklamışlardı.

Fransa ise boykota karşı çıkmıştı.

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