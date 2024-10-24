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Dünya

G7 ve ABD hazinesinden Ukrayna'ya toplam 50 milyar dolarlık yardım taahhüdü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7 ülkelerinin yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlayacağını duyurdu. Bu miktarın 20 milyar dolarlık kısmının ABD tarafından karşılanacağını belirtti.

DHA24 Ekim 2024 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
G7 ve ABD hazinesinden Ukrayna'ya toplam 50 milyar dolarlık yardım taahhüdü
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7'nin bu yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlamayı taahhüt ettiğini ve ABD'nin 20 milyar dolarlık katkı sunacağını bildirdi.

Yellen, ABD'nin katkısının Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirle geri ödeneceğini söyledi. Böylece savaşın maliyetini ABD ve Avrupa'daki vergi mükellefleri yerine Rusya'nın üstlenmek zorunda kalacağını aktaran Yellen, "Geri ödemenin kaynağının ABD veya Ukrayna vergi dolarları değil, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirler olacağına olan bağlılığımızı göstermek için Bakan Marchenko ve ben bugün ortak bir bildiriyi imzalamak üzere buradayız" dedi.

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