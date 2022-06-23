G7 ve NATO zirvesinde Rusya'ya karşı işbirliği artırılacak

Üst düzey ABD'li yetkililer, liderlerin zirvede Çin hakkında devam eden endişelerini de yinelemeye hazırlandıklarını belirttiler.



ABD Başkanı Joe Biden'ın Almanya'da 26-28 Haziran'da düzenlenecek G7 zirvesi için Cumartesi günü yola çıkacak, daha sonra ise Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO zirvesine katılacak.



Biden, G7 zirvesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO zirvesinde ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Kral Felipe ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Öte yandan, NATO zirvesi esnasında Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında ikili görüşme gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönünde herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bir kaynak, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasına karşı çıkan Türkiye'nin endişelerinin ele alınacağından emin olduğunu ve fikir birliğine varılabileceğini düşündüğünü belirtti.

Madrid'de düzenlenecek olan zirvede NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri varlığını genişletme planlarını açıklaması beklenirken, ABD'nin de Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmek üzere atacağı adımları detaylandıracağı düşünülüyor.

Yetkililer, NATO zirvesine Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderlerinin de ilk kez dahil edilmesinin Ukrayna savaşı nedeniyle Çin konusunun Batılı devletlerin gündeminden çıkmadığını göstermeyi hedeflediğini söyledi.

Bir yetkili, G7 liderlerinin Çin'in son yıllarda daha da artan "tehlikeli ekonomik faaliyetlerine" de değinmelerinin beklendiğini, hatta Madrid'de gerçekleşsek zirvede NATO'nun da yeni bir strateji benimseyeceğini ve Rusya tehlikesinin yanı sıra ilk kez Çin tehlikesini de ele alacağını söyledi. Bu yıl G7'ye ev sahipliği yapan Almanya, Arjantin, Hindistan, Endonezya, Senegal ve Güney Afrika'yı da zirvenin belli bölümlerine katılmak üzere davet etmişti.

Yetkililer, G7 liderlerinin düşük ve orta gelirli ülkelere yüksek kaliteli ve güvenilir yatırım alternatifleri sunmak üzere yeni bir altyapı girişimi açıklayacaklarını belirtti. Bahsi geçen altyapı girişiminin Çin'in, şeffaf olmayan anlaşmalar ve meşakkatli borçlanma şartları nedeniyle eleştirilen Kuşak Yol Projesi'ne doğrudan atıfta bulunduğu düşünülüyor.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin iki zirveye de videokonferans aracılığıyla katılması ve Rusya karşısında savaş planını anlatarak bunu gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan destekleri ifade etmesi bekleniyor.