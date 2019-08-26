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G7 Zirvesi kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında 19 kişi daha gözaltına alındı.

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Pyrenees-Atlantique Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, zirve çerçevesinde 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltıların nerede ve hangi şartlarda gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

45. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz'de düzenleniyor.

Valilik, dün zirve kapsamında 68 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Zirve karşıtı eylemciler Biarritz çevresinde gösteriler düzenliyor. Protestocular önceki gün Biarritz yakınlarındaki Hendaye ve Bayonne kentlerinde eylem yapmıştı.

Bayonne'da polis, çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Cuma günü ise Urrugne'de yolda blokaj eylemi yapıldığı sırada göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.

Zirvede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapıyor.

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