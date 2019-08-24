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G7 Zirvesi öncesinde düzenlenen protestolarda 17 kişi gözaltına alındı, 4 kişi yaralandı

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi öncesinde Urrugne'de yapılan protestolarda 17 kişi gözaltına alındı, 4 polis hafif yaralandı.

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Fransız basınında yer alan haberlerde Biarritz'e yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Urrugne'de G7 karşıtı bir grubun yolda blokaj eylemi yaptığı sırada protestocularla polis arasında çıkan olaylarda 17 kişinin gözaltına alındığı ve 4 polisin hafif yaralandığı belirtildi.

Polisin, çeşitli maddeler atan eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiği kaydedildi.

G7 karşıtı grupların zirve sırasında Biarritz çevresinde birçok gösteri düzenleyeceği ifade edildi. Biarritz'e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Hendaye'de bugün yapılacak eyleme yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor. İspanya'nın Fransa sınırındaki Irun şehrinde de gösteri düzenlenecek.

45. G7 Zirvesi, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un G7 ülkelerin liderlerin onuruna vereceği akşam yemeğiyle başlayacak. ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'nın liderlerinin bir araya geleceği zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi.

Öte yandan zirvede yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.

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