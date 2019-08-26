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G7'den Amazon yangınları için 20 milyon avroluk destek çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G7 ülkeleri olarak Amazonlar'daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 20 milyon avro destekte bulunacağını açıkladı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Fransa'nın Biarritz kentinde Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera ile ortak basın toplantısı düzenledi. 
 
Amazonlar'daki orman yangınlarının birçok ülkeyi etkilediğini belirten Macron, "Bu sadece söz konusu ülkeler için değil aynı zamanda tüm insanlık için bir dram." dedi.
 
Macron, yangınların iklimi olumsuz etkilediğini kaydetti.
 
"(G7 ülkeleri olarak) Amazon ülkelerine 20 milyon avro değerinde maddi destekte bulunacağız." diyen Macron, yangınların söndürülebilmesi için Fransa'nın da askeri destek vereceğini belirtti.
 
Macron, gelecek ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amazonlar için inisiyatif başlatılacağını da duyurdu.
 
G7 ülkelerinin tamamının, Amazonlar'daki orman yangınların söndürülebilmesi için yardım konusunda hemfikir olduklarına vurgu yapan Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile de bu konuyu ele aldıklarını söyledi.
 
Macron, Afrika'da yaşanan orman yangıları için de destekte bulunabileceklerini, bunu Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüşeceklerini dile getirdi.
 
İklim konusunda sabah düzenledikleri oturuma Trump'ın katılmadığını ancak ABD heyetinin hazır bulunduğunu belirten Macron, Trump'ın o sırada Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.

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