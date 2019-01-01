Gabon Cumhurbaşkanı Bongo aylar sonra kameralar karşısına geçti

Bongo, tedavi gördüğü ve nekahet dönemini geçirdiği Rabat'tan halkına 2 dakikalık bir videoyla seslendi. İyi yıl dileklerini paylaşan Bongo, halkından birlik olmalarını istedi.

Ali Bongo, "Gördüğünüz gibi daha iyiye gidiyorum ve yakında sizinle yeniden buluşmaya hazırlanıyorum." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.

Hastanede geçirdiği ameliyat sonrası felç geçirdiği ve suni komaya sokulduğu ortaya çıkan Bongo'nun iyileşmeye ve fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığı belirtilmişti.

Ali Bongo, Fas Kralı 6. Muhammed'in davetini kabul ederek, rehabilitasyon ve iyileşme süreci için 29 Kasım'da Fas'a gitmişti.

Kral 6. Muhammed'in Bongo'yu hastanedeki ziyaretinin fotoğrafları basına verilmiş ve Bongo, Riyad'a gittiği 24 Ekim'den 40 gün sonra ilk defa görüntülenmişti.

Bongo, Ekim 2009'dan beri Gabon'u yönetiyor.