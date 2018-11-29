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Gabon Cumhurbaşkanı Bongo Riyad'dan ayrıldı

Suudi Arabistan yönetimi, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ülkeden ayrıldığını duyurdu.

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Suudi Arabistan yönetimi, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ülkeden ayrıldığını duyurdu.
 
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da, ülkede tedavi gören Bongo'nun dün akşam, başkent Riyad'daki Kral Selman Hava Üssü'nü kullanarak ülkeden ayrıldığı haberi geçildi. Haberde Bongo'nun nereye gittiğiyle ilgili bilgi verilmedi.
 
Öte yandan Fas Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Bongo'nun kendi isteği üzerine ve doktorların görüşü alınarak iyileşme ve tıbbi rehabilitasyon sürecine başkent Rabat'taki bir hastanede devam edilmesine karar verildiği belirtildi.
 
Cumhurbaşkanı Bongo'nun eşi Sylvia Bongo, salı günü Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, ailesiyle istişare ederek, tedavisinin devamı için Fas Kralı Majesteleri 6. Muhammed'in davetini kabul etmeyi seçti." ifadelerini kullanmıştı.
 
Suudi Arabistan'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"na katılmak için Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısına çıkmayan Bongo'nun öldüğü ya da felç geçirdiği iddia edilmişti.
 
Bongo'nun kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyat sonrası suni komaya sokulduğu ortaya çıkmıştı.
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ike Ngouoni, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, Bongo'nun iyileşmeye ve tüm fiziksel yetilerini geri kazanmaya başladığını duyurmuştu. 

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