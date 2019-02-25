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Gabon Cumhurbaşkanı Bongo ülkesine döndü

Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun, ekim ayında geçirdiği felç sonrası tedavi sürecinin devam ettiği Fas'tan ayrılarak ülkesine döndüğü bildirildi.

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Yerel basındaki haberlere göre, Bongo dün geç saatlerde Fas'ın başkenti Rabat'tan ayrılarak, Gabon'un başkenti Libreville'e vardı.

Bongo'nun Bakanlar Kuruluna başkanlık yaptıktan sonra tedavisini tamamlamak için mart ayı başında yeniden Rabat'a gideceği belirtiliyor.

Ekim 2009'dan bu yana görev yapan Bongo, Suudi Arabistan'a gittiği 24 Ekim 2018'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirdiği ortaya çıkan Bongo'nun, Riyad'da başlayan tedavisi Fas Kralı 6. Muhammed'in daveti üzerine 29 Kasım'da gittiği Fas'ta devam etmişti. Bongo, genel seçim sonuçları neticesi atadığı yeni hükümetin üyelerinin yemin töreninde bulunmak üzere 15 Ocak'ta ülkesine dönmüştü.

Basına servis edilen fotoğraflarda tekerlikli sandalyede oturduğu ve sağ elini kullanamadığı görülen Cumhurbaşkanı Ali Bongo, 17 Ocak'ta tekrar Rabat'a gitmişti.

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