Gabon'da darbe sonrası sınırlar tekrar açıldı

Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) Sözcüsü Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada; kara, hava ve deniz sınırlarının yeniden açıldığı bilgisini paylaştı.

Manfoumbi hukukun üstünlüğü, komşu ülkeler ve tüm dünya ile iyi ilişkileri korumayı amaçlandıklarını vurgulayarak "Gabon sınırları darbeden üç gün sonra yeniden açılıyor." ifadesini kullandı.

Gabon'un uluslararası taahhütleri yerine getirme konusunda kararlı olduğuna dikkati çeken Manfoumbi, Gabon'a giriş ve çıkış yapacak yolcuların seyahat belgelerini ibraz etmeleri durumunda yolculuk yapabileceklerini kaydetti.

Gabon'da askeri darbe sonrası sınırlar kapatılmıştı.

GABON'DA DARBE



Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.



