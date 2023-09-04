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Dünya

Gabon'da darbeci general yemin ederek cumhurbaşkanlığını ilan etti

Gabon'da 30 Ağustos'ta yönetime el koyan Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI) isimli geçiş hükümetinin lideri General Brice Oligui Nguema yemin etti.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 16:20 - Güncelleme:
Gabon'da darbeci general yemin ederek cumhurbaşkanlığını ilan etti
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CTRI'dan yapılan açıklamada, General Nguema'nın "geçiş hükümeti cumhurbaşkanı" sıfatıyla Anayasa Mahkemesi huzurunda yemin ettiği duyuruldu.

Cumhuriyet Muhafızları Komutanı olan General Nguema, bir önceki Cumhurbaşkanı Omar Bongo'nun öldüğü tarih 2009'a kadar yaverliğini yapmıştı.

Babası öldükten sonra koltuğu devralan Ali Bongo ile arası açılan Nguema, Gabon'un Rabat ve Dakar büyükelçiliklerine askeri ataşe olarak gönderilerek ülkeden uzaklaştırılmıştı.

2019'dan bu yana Cumhuriyet Muhafızları Komutanı olarak görev yapan Nguema'nın, Bongo ailesiyle hem akrabalığı hem de uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

- GABON'DA DARBE

Orta Afrika ülkesi Gabon'da 30 Ağustos'ta sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo, ilk kez 1967'de başa gelmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

  • General Brice
  • Restorasyon Komitesi
  • Gabonda

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